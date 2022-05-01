Конфисковать активы и передать Украине: в Сенате США озвучили планы по российским олигархам

В Сенате США хотят добавить в пакет помощи Украине на 33 млрд долларов положение о конфискации активов российских олигархов. Средства от их продажи планируется передавать Украине.

С таким заявлением выступил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, передает Reuters. Он подчеркнул: таким образом демократы выполнят соответствующую просьбу президента США Джо Байдена.

"Украине нужна вся помощь, которую она может получить. И в то же время нам нужны все активы, которые мы можем собрать, чтобы предоставить Украине необходимую помощь", – сказал Шумер.

Напомним, что 28 апреля Байден о братился к Конгрессу с просьбой выделить для Украины 33 млрд долларов на поддержку в войне с Россией. Из этих средств более 20 миллиардов должны пойти непосредственно на оружие.

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"Я только что подписал заявку в Конгресс по важнейшей помощи для Украины – для того, чтобы она могла продолжать сопротивляться путинской агрессии. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы поддержать наших союзников", – сказал он во время брифинга.

Американский президент выразил убеждение, что продолжение агрессии РФ против Украины – недопустимо. Поскольку "россияне будут продолжать совершать свои преступления".

"Каждый день украинцы отдают свои жизни. И мы должны предоставить им вооружения и все необходимые виды помощи, которые сделают эти жертвы глубоко осмысленными. И очень важно, что эта помощь была утверждена как можно быстрее", – отметил Байден.

"Щодня українці віддають свої життя. І ми повинні надати їм озброєння та всі необхідні види допомоги, які зроблять ці жертви глибоко осмисленими. І дуже важливо, аби ця допомога була затверджена якнайшвидше", – зазначив Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден заявил, что задачей США является "удушение развития экономики РФ". При этом он подчеркнул, что уже введенные американские санкции нанесут тяжелый урон экономике России – один год их действия сведет на нет все ее достижения за последние 15 лет.