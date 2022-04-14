США не будут ввозвращать российским олигархам их арестованные активы

США не намерены возвращать российским олигархам их арестованные активы после окончания развязанной РФ войны. Кроме того, в администрации Байдена еще нет четкого понимания, станет ли подписание мирного договора поводом для отмены санкций против России.

Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время разговора в Экономическом клубе Вашингтона. "Наша цель не в том, чтобы возвращать эти активы. Наша цель состоит в том, чтобы использовать их более лучшим образом", – отметил он.

В то же время Салливан подчеркнул: в текущее время в Вашингтоне нет четкого решения о снятии санкций с России после окончания военных действий. По его словам, это будет зависеть от ряда факторов. В частности:

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от формы и объема мирного соглашения;

на что "согласятся с США украинцы и европейцы".

Вместе с тем, советник президента США обратил внимание на то, что в Белом доме не будут против включения в будущий мирный договор или в другой серьезный документ "меры ослабления санкций". Более того, там это воспримут с радостью.

"США не планируют за спиной украинцев заключать соглашение с Россией, по которому та получит кучу послаблений. Но если бы какая-то мера ослабления санкций была встроена в какое-то надежное дипломатическое решение во главе с украинцами, мы бы с радостью это оценили бы", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам президента США Джо Байдена, главной задачей Вашингтона является "удушение развития экономики РФ". Он подчеркнул: Штаты продолжат увеличивать экономическую цену, которую Россия платит за развязанную войну против Украины.