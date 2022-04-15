Яхты и недвижимость. В Испании нашли имущество приспешников Путина

В Испании обнаружили 4 яхты, лодочный причал и 29 объектов недвижимости, принадлежащим россиянам, близким к окружению диктатора Владимира Путина. Аж 16 из 34 активов находится в Каталонии.

Найдено 14 объектов недвижимости и две яхты в провинциях Жирона, Таррагона и Барселона. Остальное обнаружили в Аликанте, Малаге и на Балеарских островах, пишет El País 15 апреля.

Активы зарегистрированы на граждан РФ, близких к Путину, которые попали под санкции Европейского Союза. 11 объектов недвижимости находятся в Жирони, еще 3 – в Таррагоне. Одним из вероятных собственников найденных активов является гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

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Испания – не единственная страна ЕС, где нашли активы подсанкционных граждан страны-террориста. Ранее власти немецкого Гамбурга установили, что яхта Dilbar принадлежит семье российского олигарха Алишера Усманова. Dilbar арестована и не может покинуть территорию Германии.

Об этом на официальной странице в Twitter cообщило Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA). "BKA определило владельца яхты Dilbar в результате обширных расследований, несмотря на сокрытие в офшоре. Это Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова", – говорится в сообщении.

Еще до этого, в Великобритании, которая также ввела санкции против российских пропутинских олигархов, не разрешили вылетать самолету, связанному с олигархами. Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что страна "не будет стоять в стороне и смотреть, как те, кто заработал миллионы благодаря покровительству Путина, живут в мире, пока льется невинная кровь".

Самолет останется в аэропорту Лутона, пока чиновники выясняют, подпадает ли он под санкционное законодательство, запрещающее все воздушные суда, связанные с Россией. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что в Лондоне последние 20 лет собирается "вся шваль, которая где-то наворовала деньги". Также он назвал этих россиян "почетными ворами", а британскую столицу – "оазисом для преступников".

Интересно, что Лондон всегда был популярным местом для привлечения капитала фирмами из РФ, его даже стали называть "Лондонградом". Именно в этом городе до введения санкций Британии проживало большинство олигархов, близких к Путину.