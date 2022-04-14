Российский олигарх оформил яхту в офшоре, а офшор – на сестру: полиция Германии все равно арестовало судно

Власти немецкого Гамбурга установили, что яхта Dilbar принадлежит семье российского олигарха Алишера Усманова. Dilbar арестована и не может покинуть территорию Германии.

Об этом на официальной странице в Twitter cообщило Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA). "BKA определило владельца яхты Dilbar в результате обширных расследований, несмотря на сокрытие в офшоре. Это Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова", – говорится в сообщении.

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Алишер Усманов находится под санкциями, он является одним из богатейших россиян и также имеет обширные связи с российской властью. "Таким образом, роскошная яхта Dilbar подпадает под действие закона о санкциях и может быть юридически закреплена в Гамбурге", – отмечают в ведомстве.

К слову, 2 марта 2022 года Dilbar задержана правительством Германии в рамках санкций против Усманова. Dilbar была пришвартована и проходила ремонт на верфи Blohm + Voss в Гамбурге с октября 2021 года.

Яхта Dilbar, поставленная в 2016 году, является самым крупным моторным судном в мире по валовому тоннажу. Это одна из самых комплексных и сложных яхт. Отметим, американский журнал "Bloomberg Markets" в 2013 году называл Усманова одним из наиболее влиятельных бизнесменов мира.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пятиметровый лимузин Mercedes-Maybach S650 Guard, бронированный по максимальной категории VR10, принадлежавший олигарху Алишеру Усманову, арестован в Италии. На машине с номерным знаком FN133YT в свое время ездил Путин, когда посещал своего состоятельного инвестора.