В Великобритании заблокировали самолет, связанный с российскими олигархами: что известно

В Великобритании не разрешили вылетать еще одному самолету, связанному с российскими олигархами. Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что страна "не будет стоять в стороне и смотреть, как те, кто заработал миллионы благодаря покровительству Путина, живут в мире, пока льется невинная кровь".

Самолет останется в аэропорту Лутона, пока чиновники выясняют, подпадает ли он под санкционное законодательство, запрещающее все воздушные суда, связанные с Россией. Об этом пишет The Guardian.

В министерстве заявили, что не будут комментировать право собственности на самолет во время расследования. Департамент ранее уже задержал два самолета, принадлежащих нефтяному миллиардеру Евгению Швидлеру, деловому партнеру Романа Абрамовича. Он попал в список санкций.

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Евгений Швидлер является бывшим начальником и акционером сталелитейной компании Абрамовича Evraz. По данным правительства, его собственный капитал оценивается в 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд).

Новые законы были введены после вторжения страны-террориста в Украину 24 февраля. Российским авиакомпаниям и частным самолетам запретили приземляться в Великобритании, а также арестовали все самолеты, принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные любыми гражданами, связанными с РФ.

Другие виды транспорта, которые, как считается, связаны с режимом Путина, также могут быть конфискованы.

Ранее сообщалось, что пятиметровый лимузин Mercedes-Maybach S650 Guard, бронированный по максимальной категории VR10, принадлежавший олигарху Алишеру Усманову, арестован в Италии. На машине с номерным знаком FN133YT в свое время ездил Путин, когда посещал своего состоятельного инвестора.

Об этом сообщает итальянская Corriere Della Sera. Бронированный лимузин оказался под арестом в результате санкций против одного из самых близких к Путину олигархов, 69-летнего Алишера Усманова.

Как сообщал OBOZREVATEL, две новые яхты, принадлежащие российскому олигарху Алексею Кузьмичеву, одному из основателей "Альфа-Групп", были арестованы во Франции из-за санкций Евросоюза. Стоимость их оценивается в 90 млн евро.

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