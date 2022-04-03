Сдал путинских олигархов? Песков заявил, что в Лондоне "собирается вся шваль, которая воровала деньги"

В Лондоне последние 20 лет собирается "вся шваль, которая где-то наворовала деньги", заявил пресс-секретарь президента страны-террориста Дмитрий Песков. Также он назвал этих россиян "почетными ворами", а британскую столицу – "оазисом для преступников". Интересно, что Лондон всегда был популярным местом для привлечения капитала фирмами из РФ, его даже стали называть "Лондонградом". Именно в этом городе до введения санкций Британии проживало большинство олигархов, близких к Путину.

"Наворовал деньги – в Лондон. Почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается", – заявил Песков в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" 3 апреля.

"Лондонград" и путинские богачи в Англии

Великобританию в СМИ давно уже называют "прачечной для грязных русских денег". В английской столице проживает и хранит свои активы большое количество российских олигархов. Также Британия известна и коррупционными расследованиями, судебными разбирательствами, связанными с РФ.

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В рейтинг самых богатых людей Великобритании до войны входило много миллиардеров из России. По данным The Times, в топ-20 богатейших входили Алишер Усманов (6 место рейтинга), Роман Абрамович (8), Михаил Фридман (11) и Герман Хан (20).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании не разрешили вылетать еще одному самолету, связанному с российскими олигархами. Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что страна "не будет стоять в стороне и смотреть, как те, кто заработал миллионы благодаря покровительству Путина, живут в мире, пока льется невинная кровь".

Самолет останется в аэропорту Лутона, пока чиновники выясняют, подпадает ли он под санкционное законодательство, запрещающее все воздушные суда, связанные с Россией. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции заявили, что российский олигарх Роман Абрамович пользуется доверием Путина. Именно этот факт стал причиной его появления в Стамбуле во время очередного раунда российско-украинских мирных переговоров.

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