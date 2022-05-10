Всего на 24% меньше показателей 2021-го: в Украине сельхозкультурами уже засеяно 8,6 млн га

В Украине разными сельхозкультурами уже засеяно 8,6 млн гектаров. Для сравнения, это лишь на 24% меньше показателей 2021 года. Аграрии получили более 20 млрд грн льготных кредитов по разным госпрограммам.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 10 мая в своей речи, доступной на правительственном портале. "Благодаря слаженной работе аграриев и государства мы довольно успешно проходим эту самую трудную в истории Украины посевную кампанию. По состоянию на 9 мая разными сельхозкультурами уже засеяно 8,6 млн гектаров, что всего на 24% меньше прошлогодних показателей... Мы помогли с семенами, горючим, удобрениями", – заявил премьер.

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Он добавил, что в наших нынешних условиях посеять урожай – это только половина работы. Его также нужно собрать и экспортировать. По словам Шмыгаля, работа по расширению нашего экспорта идет постоянно в ежедневном режиме.

Правительство договариваемся с другими государствами о расширении экспортных возможностей через их порты. Также увеличивают пропускную способность западной границы, улучшают ж/д и автомобильную логистику.

"В марте многие говорили, что проведение посевной станет одним из самых больших вызовов для государства на экономическом фронте. Подводя промежуточные итоги, можем сказать, что мы с этой задачей справились все вместе. Спасибо всем касательным за эту работу", – резюмировал глава Кабмина. Он отметил, что Украина вместе со всеми международными партнерами и организациями ищет пути разблокировки морской торговли.

Кроме того, как заявил премьер, сейчас Украина уже сформировала стратегические запасы продовольствия, которых хватит на годы. "Но все больше мировых лидеров отдает себе отчет, что без украинских продуктов отдельные части мира может ожидать настоящий голод. Поэтому нужно действовать", – подытожил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области российские кафиры сорвали посевную кампанию. В частности, в этом году не будут возделывать поля аграрии Дергачевского района.