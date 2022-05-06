На Харьковщине оккупанты сорвали посевную: поля усеяны минами, а фермерские хозяйства уничтожены

В Харьковской области российские оккупанты сорвали посевную кампанию. В частности, не будут в этом году обрабатывать поля аграрии Дергачевского района.

Большинство фермерских хозяйств враг разграбил либо уничтожил. Об этом в Facebook сообщил городской голова Дергачей Вячеслав Задоренко.

По его словам, посевные площади на территории района усеяны вражескими минами и снарядами.

"К сожалению, я вынужден констатировать, что посевной кампании в этом году не будет, потому что фермерские хозяйства либо уничтожены, либо разграблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами", – сообщил Задоренко.

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Напомним, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что Украина, несмотря на войну, все еще сможет экспортировать 60-70% от засеянных культур. В целом в ходе посевной кампании-2022 не удастся засеять 30% полей, однако эта цифра может измениться в зависимости от развития событий на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экспертов, посевная-2022 в Украине стала самой сложной со времен Второй мировой войны. Чтобы оперативно решать проблемы, Минагрополитики запустило специальную платформу . На ней аграрии могут пройти анкетирование и озвучить главные потребности.

От успеха украинской посевной зависит и благополучие других стран, ведь Украина – один из крупнейших экспортеров агропродукции в мире. Из-за развязанной Россией войны цены на продовольствие уже взлетели до рекордного уровня, подсчитали в ФАО ООН.