Власти России попросили медиков скинуться на лечение солдат: заставляют отдать часть зарплаты

В России скинуться на лечение десятков тысяч солдат, которые пострадали в войне против Украины, просят медиков. Так, работники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ получили от центрального аппарата распоряжение пожертвовать частью своей зарплаты.

Об этом The Bell рассказали четверо медиков ФМБА из разных регионов России, попросивших об анонимности. Трое из них сообщили, что руководство настаивало на подписании заявлений об удержании средств из зарплаты.

В распоряжении The Bell есть образцы заявлений, которые предлагалось подписывать врачам, медсестрам и другому медперсоналу учреждений ФМБА. Руководители отделений просили подписать заявления об "удержании из зарплаты пожертвований" в обязательном порядке – речи о добровольном сборе средств не было, утверждают четверо медработников.

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"Начальники отделений нам объясняли, что должны обеспечить 100%-ный охват: от дворников до всех заведующих отделениями", – сказал один из медиков. Сбор средств начался с 18 марта, после селекторного совещания с участием руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Германия разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России. Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил ультиматум: ЕС должны платить за голубое топливо в рублях, иначе поставок не будет с 31 марта. Такое требование нарушает уже подписанные контракты на поставки газа, поэтому выполнять его Германия не будет.

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