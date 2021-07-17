Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель изменила свою позицию касательно "Северного потока-2". Украине, по словам менеджера госкомпании, удалось убедить ее в том, что газопровод опасен.

Об этом Витренко сказал в эфире телеканала "Украина 24". "Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект. Во-первых, она увидела реальные угрозы для безопасности Украины", – сказал Витренко.

Во-вторых, добавил глава "Нафтогаза", также удалось изменить ее мнение: "мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения". Кроме того, Витренко увидел положительные сигналы и от президента США Джо Байдена.

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"Все ждали, что они озвучат какое-то решение, которое было принято за Украину, которое будет нести пустые обещания, которые Украине ничего не дают. И мы видим, что не было такого решения без Украины. Это позитивное развитие событий", – сказал он.

Напомним, президент Байден принял решение пойти на уступки Германии и России и отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Это фактически может позволить достроить и запустить газопровод.

Разные позиции по поводу газопровода есть и в Германии. К примеру, "зеленые", которые после новых выборов могут получить большое представительство в немецком парламенте, выступают категорически против нового проекта.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что Украина может со временем полностью лишиться статуса страны-транзитера газа. В таком случае Россия не только перестанет платить за доставку голубого топлива, но больше не будет зависимой от украинской газотранспортной системы.