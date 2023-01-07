Орбан выдал, что Венгрия должна дружить с врагами Запада: в ОП резко ответили

Опальный из-за своей дружбы с диктатором Кремля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна должна стремиться к региональному лидерству, а для этого следует дружить с условными врагами Запада, усиливающих свое влияние. Война России в Украине только показала, что западоцентризм не может оставаться ключевой моделью построения государства.

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С такими словами политик выступил, обращаясь к нации в честь Рождества, передает Mandiner. По мнению Орбана, конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики.

"В ответ Запад во главе с США, по словам премьера Венгрии, начал новую "холодную войну" - блочное противостояние между Западом и его соперниками. Кажется, что международные блоки времен "холодной войны" возрождаются", – заметил глава венгерского правительства.

На такую повестку знаменитого "друга Путина" отреагировал советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он указал, что премьер, по всей видимости, вновь хочет вписать Венгрию в пособницы нацизма, как это было во времена Второй мировой.

"Орбан хочет, чтобы в учебниках истории было зафиксировано всегда: есть нацизм, рядом союзные отношения с Венгрией", – подчеркнул представитель ОП в эфире национального телемарафона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне Нового года Орбан раскритиковал Европейский парламент и выступил за его роспуск. Он считает, что пришло время "осушить болото" в Европейском союзе.

При этом в окружении опального премьера заявили, что Венгрия выступает за ускорение интеграции Украины в Европейский Союз. При этом Будапешт убежден, что нужно сохранять тесные отношения с Москвой.