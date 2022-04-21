Великобритания ввела санкции против российского концерна "Калашников" и главы РЖД

Великобритания расширила санкционный список. В него попали еще 26 физических и юридических лиц из России. В частности, это генеральный директор РЖД Олег Белозеров и концерн "Калашников".

Под санкции также попали официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков и военный аналитик Игорь Коротченко. Об этом говорится на сайте британского правительства. Также в список вошли:

временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян;

командующего Силами специальных операций РФ Валерий Флюстиков;

супруга олигарха Германа Хана Анжелика Хан;

ЦНИИмаш;

НИТИ им. Александрова и ряда других российских НИИ оборонного профиля.

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Санкции предусматривают блокировку всех активов физлиц и компании на территории Соединенного Королевства. Также запрещаются сделки с ними, а физическим лицам возбраняется въезд в Великобританию.

Ранее Великобритания полностью заморозила активы двух крупных российских банков – Сбербанка и "Московского кредитного банка". Также Британия введет "полный запрет" на внешние инвестиции в РФ. Для понимания масштабов: в 2020 году их объем составил 11 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство совместно с партнерами намерено еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.

Он подчеркнул: заморозкой активов или санкциями против олигархов давление на РФ не ограничится: Великобритания также намерена повлиять на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.