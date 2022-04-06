Британия полностью замораживает активы российского Сбербанка

Великобритания полностью замораживает активы двух российских банков. Речь идет о Сбербанке и "Московском кредитном банке".

Об этом объявило правительство Соединенного Королевства, передает Independent. Отмечается: также Британия прекратила все новые инвестиции в Россию.

"Замораживание активов будет применяться к Сбербанку — крупнейшему банку России — в координации с санкциями США. А также "Московскому кредитному банку", – говорится в сообщении.

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