Санкции против России будут усиливаться еженедельно – премьер Великобритании

Великобритания совместно с партнерами намерена еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.

Об этом во время брифинга после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он подчеркнул: заморозкой активов или санкциями против олигархов давление на РФ не ограничится: Великобритания также намерена повлиять на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.

"Совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление и интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Остается сделать еще многое, чтобы обеспечить победу Украины и поражение Путина", – сказал Джонсон.

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В то же время, подчеркнул он, Британия намерена продолжать активно поддерживать Украину. В частности, предоставлять:

экономическую поддержку;

военную помощь.

Последняя же, по словам британского премьера, будет будет состоять из нескольких позиций. Среди них, предоставление:

оборудования;

технологий;

ноу-хау;

разведывательной информации;

а также помощи по разминированию территорий.

Ранее же Великобритания ввела санкции против ряда российских олигархов, работающих в важных для экономики РФ отраслях. Среди прочих под ограничения попали глава правления Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков.

Также она объявила о полном замораживании активов двух крупных российских банков – Сбербанка и "Московского кредитного банка". Также Британия введет "полный запрет" на внешние инвестиции в РФ. Для понимания масштабов: в 2020 году их объем составил 11 млрд фунтов стерлингов.

"Помимо этого, к концу 2022 года будет полностью прекращен импорт российского угля и нефти. А также, как можно скорее после этого, импорт газа", – говорится в сообщении британского правительства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Великобритания ввела санкции против российских пропагандистов, а также российского генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного под прозвищем "Мариупольский мясник". Его он получил за жестокую блокаду и уничтожение Мариуполя.