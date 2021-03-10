Вакцина от коронавируса спасет экономику, ожидается глобальный подъем – ОЭСР
В результате вакцинации в мире уже в ближайшее время ожидается активный экономический подъем, который затронет большинство стран.
Об этом сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Промежуточные экономические перспективы призывают к наращиванию вакцинации, более быстрому и целенаправленному налоговому стимулированию для производства и укрепления доверия, а также к поддержки доходов людей и предприятий, сильно пострадавших от пандемии, одновременно подготавливая почву для устойчивого восстановления", – говорится в сообщении.
"Скорость имеет решающее значение. Здесь нет места самодовольству. Вакцины должны быть развернуты быстрее и глобально. Это потребует лучшего международного сотрудничества и координации, чем мы видели до сих пор", – заявил Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.
Он отметил, что только поступая таким образом можно продвигаться вперед и закладывать основы для восстановления экономики. ОЭСР прогнозирует рост мирового ВВП на уровне 5,6% в 2021 году, что является повышением более чем на 1 процентный пункт с момента его прогноза в декабре 2020 года.
Ожидается, что мировое производство достигнет докарантинного уровня к середине 2021 года. При этом темпы и продолжительность восстановления будут зависеть от гонки между вакцинами.
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