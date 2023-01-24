В Украине пересчитали стоимость доллара: какой курс установили банки

Банки снизили наличный курс доллара в Украине – однако только на покупку. По состоянию на утро 24 января он составляет 40,07 грн, что на 3 коп. меньше, чем было утром 23 января. На продажу же курс остался неизменным – 40,55 грн.

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А вот на черном рынке валюта подорожала. При чем как на покупку, так и на продажу. Так:

покупают доллар по 40,4 грн (+5 коп. к 23 января);

продают по 40,5 грн (+5 коп.).

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Среди больших банков же самый высокий курс на покупку установил Ощадбанк – 40,2 грн (+ 5 коп.). За ним идут:

ПУМБ – 40 грн (курс не изменился);

Райффайзен Банк – 39,9 грн (курс не изменился);

Укргазбанк – 39,85 грн (курс не изменился);

ПриватБанк – 39,7 грн (курс не изменился).

На продажу самый высокий курс установил ПУМБ – 41 грн (не изменился). Далее следуют:

Ощадбанк – 40,8 грн (курс не изменился);

Райффайзен Банк – 40,5 грн (курс не изменился);

Укргазбанк – 40,35 грн (курс не изменился);

ПриватБанк – 40,2 грн (курс не изменился).

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Каким будет курс в феврале

По словам руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, в феврале курс доллара в Украине, скорее всего, останется на нынешнем уровне. Причина этого, по его словам, кроется в том, что факторы, негативно влияющие на валюту, пока не просматриваются.

"Мы видим, что сейчас рынок немного успокоился, гривня более-менее укрепится на рынках. Наверное, так и будет происходить дальнейшее медленное укрепление гривни – из-за того, что в первую очередь будет поступать внешняя помощь, и приток валюты через внешнюю помощь бюджету растет", – объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул: на отсутствие резких скачков курса в феврале повлияют и другие факторы. В частности:

отсутствие планов по пересмотру "зернового" соглашения;

"более или менее умеренные" цены на энергоресурсы.

"Соответственно, нет каких-либо таких серьезных факторов. Но, конечно, геополитический фактор остается основным риском. Любая эскалация будет увеличивать неопределенность и давить на гривню", – подытожил Паращий.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский считает, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

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