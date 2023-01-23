Банки обновили курс доллара в Украине: почем покупают и продают валюту 23 января

Украинские банки утром 23 января установили наличный курс доллара на уровне 40,1/40,55 грн (покупка/продажа). Среди больших самый высокий курс на продажу у ПУМБа – 41 грн. На покупку – у Ощадбанка, 40,15 грн.

Видео дня

На черном рынке же курс установили на уровне 40,35 /40,45 грн. Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс банки установили на продажу доллара

Самый высокий курс на продажу среди больших украинских банков установил ПУМБ – 41 грн. За ним идут:

Ощадбанк – 40,8 грн;

Укрэксимбанк – 40,6 грн;

Райффайзен Банк – 40,5 грн;

Универсал Банк – 40,4 грн;

Укргазбанк – 40,35 грн;

ПриватБанк – 40,2 грн;

OTP Bank – 40 грн.

Почем банки покупают валюту

Покупают доллары дороже всего в Ощадбанке – по 40,15 грн. Далее следуют:

Укрэксимбанк – 40,1 грн;

ПУМБ – 40 грн;

Райффайзен Банк – 39,9 грн;

Укргазбанк – 39,85 грн;

ПриватБанк – 39,7 грн;

Универсал Банк – 39,1 грн;

OTP Bank – 39 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Каким будет курс с 23 по 30 января

По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, курс доллара в Украине на неделе с 23 по 30 января может колебаться в пределах 25-50 коп. за доллар. Впрочем, эти "скачки" будут чисто ситуативными и на общий тренд на валютном рынке они не повлияют.

"Сейчас трудно спрогнозировать ситуацию на фронте и последствия действий врага. Но учитывая сугубо экономические факторы, с определенной осторожностью можно предположить, что курс доллара останется в стабильных "пределах" 40-41 грн/доллар", – отметил банкир.

По его словам, любые положительные новости с фронта, прежде всего, имеют психологический эффект. Украинцы чувствуют себя более уверенно, что сдерживает панические настроения в обществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский считает, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!