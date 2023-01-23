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Банки обновили курс доллара в Украине: почем покупают и продают валюту 23 января

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Банки обновили курс доллара в Украине

Украинские банки утром 23 января установили наличный курс доллара на уровне 40,1/40,55 грн (покупка/продажа). Среди больших самый высокий курс на продажу у ПУМБа – 41 грн. На покупку – у Ощадбанка, 40,15 грн.

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На черном рынке же курс установили на уровне 40,35 /40,45 грн. Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

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Какой курс банки установили на продажу доллара

Самый высокий курс на продажу среди больших украинских банков установил ПУМБ – 41 грн. За ним идут:

  • Ощадбанк – 40,8 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,6 грн;
  • Райффайзен Банк – 40,5 грн;
  • Универсал Банк – 40,4 грн;
  • Укргазбанк – 40,35 грн;
  • ПриватБанк – 40,2 грн;
  • OTP Bank – 40 грн.

Почем банки покупают валюту

Покупают доллары дороже всего в Ощадбанке – по 40,15 грн. Далее следуют:

  • Укрэксимбанк – 40,1 грн;
  • ПУМБ – 40 грн;
  • Райффайзен Банк – 39,9 грн;
  • Укргазбанк – 39,85 грн;
  • ПриватБанк – 39,7 грн;
  • Универсал Банк – 39,1 грн;
  • OTP Bank – 39 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

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Каким будет курс с 23 по 30 января

По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, курс доллара в Украине на неделе с 23 по 30 января может колебаться в пределах 25-50 коп. за доллар. Впрочем, эти "скачки" будут чисто ситуативными и на общий тренд на валютном рынке они не повлияют.

"Сейчас трудно спрогнозировать ситуацию на фронте и последствия действий врага. Но учитывая сугубо экономические факторы, с определенной осторожностью можно предположить, что курс доллара останется в стабильных "пределах" 40-41 грн/доллар", – отметил банкир.

По его словам, любые положительные новости с фронта, прежде всего, имеют психологический эффект. Украинцы чувствуют себя более уверенно, что сдерживает панические настроения в обществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский считает, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

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