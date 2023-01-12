В экономическом комитете ВР высказались о долларе за 50 грн: чего ожидать украинцам

В 2023 году украинцам следует ожидать курса доллара на уровне 41-42 грн, уверен член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский. Он подчеркивает: прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными.

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Депутат отметил: оснований для паники нет в силу ряда причин. В частности:

международной поддержки, которая "позволяет оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривню на нынешнем уровне";

действий правительства и ВСУ, доказывающих, что государство серьезно защищается на всех фронтах.

Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года. В частности, благодаря выпуску военных облигаций, "реализованных на сумму более 200 млрд грн".

"У нас сейчас курс адекватный, по сравнению с той ситуацией, в которой находится страна. Что касается этого года, то есть консенсус-прогноз от сходящихся в оценках экспертов, что гривня будет держаться на уровне 41 грн/доллар. При этом правительство установило среднюю планку на уровне 42 грн/доллар", – отметил он.

В то же время нардеп выразил уверенность, что курса в около 50 грн/доллар в 2023 году не будет. Такие прогнозы он назвал паническими и и необоснованными.

Какой курс установили банки на 12 января

По состоянию на утро 12 января банки установили наличный курс доллара на уровне 40,2/40,7 грн (покупка/продажа). По сравнению с предыдущим днем, стоимость валюты ни на покупку, ни на продажу не изменилась.

На черном рынке же доллар покупают по 40,45 грн (+5 коп.), а продают по 40,56 (+1 коп.). Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным и составляет 36,56 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обменники отказываются принимать доллары, которые выпущены до 1996 года. Для обмена такой купюры нужно обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и проведет замену.

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