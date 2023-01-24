Изменится ли курс доллара в Украине в феврале: озвучен прогноз

Курс доллара в Украине в феврале, вероятно, останется на том же уровне, на котором сейчас находится. После колебаний, которые были в конце декабря и начале января из-за бюджетных выплат, валюта будет укрепляться.

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Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital. По его словам, никаких факторов, которые негативно влияли бы на валюту, пока не предусматривается.

"Мы видим, что сейчас рынок немного успокоился, гривня более-менее укрепится на рынках. Наверное, так и будет происходить дальнейшее медленное укрепление гривни из-за того, что в первую очередь будет поступать внешняя помощь, и приток валюты через внешнюю помощь бюджету растет. То есть наши золотовалютные резервы стабильно пополняются, что немного улучшает ожидания гривни. При этом нет никаких таких фундаментальных факторов, которые существенно давили бы. По крайней мере, пока что мы не ожидаем", – пояснил эксперт.

Один из факторов, влияющих на курс доллара – "зерновое" соглашение. Однако в феврале не ожидается пересмотров по договоренности.

"Цены на энергоресурсы – это то, что могло бы надавить на гривню из-за роста, но они остаются более или менее умеренными. Соответственно, нет каких-либо таких серьезных факторов. Конечно, геополитический фактор остается основным риском. Мы понимаем, что там любая эскалация будет увеличиваться неопределенность и давить на гривню", – подытожил Паращий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские банки 23 января установили наличный курс доллара на уровне 40,1/40,55 грн (покупка/продажа). Среди самых высоких курс на продажу в ПУМБе – 41 грн. На покупку – в Сбербанке, 40,15 грн.

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