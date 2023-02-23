В Украине обновили курс доллара: сколько стоит валюта США

Украинские банки утром 23 февраля снизили на 5 коп. наличный курс доллара – однако только на продажу: до 39,9 грн. На покупку же он остался прежним – 39,4 грн.

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Дороже всего среди больших банков валюту продают Ощадбанк и Креди Агриколь Банк – по 40,2 грн. Дешевле всего – Сенс Банк, 39,9 грн.

На покупку самій высокий курс выставил Креди Агриколь Банк – 39,5 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 39 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

После резкого снижения курса на черном рынке 22 февраля 23 числа он находится практически на том же уровне. В частности:

продают американскую валюту все так же по 39,65 грн;

покупают по 39,55 грн, что на 4 коп. дороже, чем было днем ранее.

Какой официальный курс

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Ранее же глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил он.

При этом Пышный отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Ведь без этого, по его словам, "прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в перспективе будущих 1,5-2 месяцев глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Ведь с начала 2023 года в Украине созданы "более или менее оптимальные экономические условия как для военного положения" – для сохранения стабильности и прогнозируемости валютного рынка на время.

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