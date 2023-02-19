Банки готовятся переписывать курс доллара весной: чего ожидать украинцам

В Украине в период с 20 по 26 февраля глобальных изменений наличного курса доллара не ожидается. По прогнозам, он будет колебаться между 39 грн и 41,5 грн. Такой же курс банкиры ожидают и в марте.

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Как рассказал OBOZREVATEL, директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, главных факторов такой стабильности несколько. В частности:

умеренная инфляция.

С начала 2023 года она "составляет менее 1%".

Баланс между спросом и предложением на наличную валюту.

Достичь его, по словам Марченко, удалось за счет своевременных валютных интервенций и депозитных конвертационных программ.

Ежемесячный пакет международной финансовой помощи в размере до 4 млрд долларов.

Он позволяет "покрывать разницу между бюджетными доходами и расходами".

Неизменные учетная ставка НБУ и официальный курс валют.

Получение "экспортной валюты" от выполнения зерновой сделки.

Материально-техническая помощь западных партнеров в энергетической и военной сферах.

Героизм ВСУ в борьбе с противником.

"Конечно, рынок живой и незначительные колебания курса вполне допустимы: по расчетам, на следующей неделе они могут составить до 0,5 грн. Однако наличный курс вряд ли пересечет границы сложившегося в начале февраля "коридора" в 39,5-41 грн/доллар", – отметил банкир.

Чего ожидать весной

По словам Марченко, в перспективе будущих 1,5-2 месяцев глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. О чем, в частности, могут свидетельствовать несколько важных экономических маркеров:

умеренный уровень инфляции.

"С начала года (т.е. почти за 2 месяца) совокупно может составить чуть более 1,3-1,8%", – напоминает банкир.

Действенный "алгоритм" макрофинансовой помощи от иностранных партнеров в размере до 4 млрд долларов в месяц.

Это является важным источником для выполнения госбюджета в военное время.

Удержание Нацбанком учетной ставки на уровне 25%, неизменного официального курса, а также баланса между спросом и предложением на наличную валюту за счет внедрения конвертационных депозитных программ.

"С начала 2023 года в Украине созданы более или менее оптимальные экономические условия как для военного положения – для сохранения стабильности и прогнозируемости валютного рынка на время. Кроме того, в феврале была сформирована приемлемая в условиях войны "курсовая граница" на ближайшие 1,5-2 месяца: курс наличного доллара будет находиться в пределах 39,5-41 грн/доллар (колебания не будут критическими)", – объяснил эксперт.

Он признает: военные обстоятельства в марте могут опосредственно давить на курс. Тем не менее, валютный рынок уже наработал определенную устойчивость к стрессам, обусловленным войной. В связи с чем по всем признакам,в марте "курсовые границы наличного доллара будут постоянными – в 39,5-41 грн".

Какой курс 19 февраля

По состоянию на 19 февраля банки установили наличный курс доллара в Украине на уровне 39,5/39,95 грн (покупка/продажа). На черном рынке доллар:

покупают по 39,8 грн;

продают по 39,9 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. При этом он отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Ведь без этого, по его словам, прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%.

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