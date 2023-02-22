Доллар обвалился: какой курс в Украине 22 февраля

Наличный курс доллара в банках Украины, по состоянию на утро 22 февраля, снизился на 10 коп. – до 39,4 грн. Однако только на покупку. На продажу же он остался на прежнем уровне в 39,5 грн. А вот на черном рынке курс резко упал: на покупку сразу на 18 коп. – до 39,51 грн, а на продажу – на 12 коп. – до 39,65 грн.

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Среди больших банков самый высокий курс на продажу установил Ощадбанк – 40,3 грн. Самый низкий – ПриватБанк и Укрсиббанк, 39,6 грн.

Покупает же дороже всего валюту тоже Ощадбанк – по 39,5 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, по 39,1 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Чего ожидать весной

По словам директора департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, в перспективе будущих 1,5-2 месяцев глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Ведь с начала 2023 года в Украине созданы "более или менее оптимальные экономические условия как для военного положения" – для сохранения стабильности и прогнозируемости валютного рынка на время.

"Кроме того, в феврале была сформирована приемлемая в условиях войны "курсовая граница" на ближайшие 1,5-2 месяца: курс наличного доллара будет находиться в пределах 39,5-41 грн/доллар. Колебания не будут критическими", – объяснил эксперт.

Он признает: военные обстоятельства в марте могут опосредственно давить на курс. Тем не менее, валютный рынок уже наработал определенную устойчивость к стрессам, обусловленным войной. В связи с чем по всем признакам,в марте "курсовые границы наличного доллара будут постоянными – в 39,5-41 грн".

Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 20 по 26 февраля в Украине глобальных изменений наличного курса доллара не ожидается. По прогнозам, он будет колебаться между 39 грн и 41,5 грн.

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