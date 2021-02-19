В Украине курс доллара развернется и пойдет вниз: НБУ показал новую цену

В Украине курс доллара с 18 до 19 февраля снизится с 27,9 до 27,84 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Установленная прогнозная цена – ориентир для рынка. При этом реальная стоимость американской валюты сформируется в ходе торгов и баланса между спросом и предложением.

Доллар все еще не может дойти до знаковой отметки в 28 грн/$. С одной стороны это позволяет сдерживать инфляцию, не так быстро растут цены на технику, импортную продукцию, недвижимость на вторичном рынке. С другой же, если доллар не дойдет до заложенной в бюджете отметки в 29,1 грн/$.

"На ближайшую неделю мы не ожидаем значительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн", – спрогнозировал аналитик Вадим Иосуб.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.