В США намерены арестовать контрабандный самолет из России: кому он принадлежит

США готовятся арестовать самолета Boeing российской компании "Роснефть" – соответствующий ордер уже получен. Стоимость самолета оценивается в более 25 млн долларов.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: изъятие санкционировал Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка. Основанием для этого стали нарушения экспортного контроля и санкций против России.

"Министерство юстиции заявило, что с момента вступления в силу санкций самолет Boeing 737-7JU американского производства вылетал и возвращался в Россию как минимум 7 раз. Нарушив экспортный контроль министерства торговли, "Роснефть" превратила свой самолет в контрабанду", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в последний раз Boeing "Роснефти" был в США в марте 2014 года. В настоящее время, предполагается, он находится в России – либо же "направляется в нее или из нее".

"Эти меры принуждения демонстрируют, что российским компаниям и олигархам приходится расплачиваться за грубое уклонение от санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на неоправданную войну против народа Украины", – прокомментировал это решение прокурор США Бреон Пис.

России прочат потерю как минимум 25% нефтяных доходов

В то же время энергетические санкции против РФ приведут, по данным аналитиков Украинского института будущего (UIF), к падению нефтяных доходов России в 2023 году минимум на 25% (по сравнению с довоенным 2021 годом).

Более того, отмечают они, в случае изменения рыночной конъюнктуры падение этих доходов РФ могут быть еще большими. По оценкам, оно может достигнуть 46%.

"В конечном счете, даже если РФ полностью переориентирует свою нефть на рынки "дружественных" стран, она будет вынуждена демпинговать, чтобы частично покрыть расходы на транспортировку для обеспечения конкурентоспособности собственной нефти на рынках Азии. Кроме того, в этих странах понимают и тупик РФ относительно дефицита альтернативных рынков сбыта, а потому будут пытаться получать скидки", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директор-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, экономические перспективы России после 2023 года "довольно разрушительны". Среднесрочные прогнозы Фонда предполагают сокращение экономики РФ по меньшей мере на 7%.

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