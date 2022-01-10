Подорожало практически все: как в Украине изменились цены

За год – с декабря-2020 по декабрь-2021 – инфляция в Украине составила 10%. Это – самый большой показатель с 2017 года (13,7%). В целом же в 2021 году она установилась на уровне 9,4%. Это привело к существенному подорожанию практически всех продовольственных товаров. Прежде всего речь идет о подсолнечном масле – по сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 38,8%. "Коммуналка" же за год подорожала на 9,8%.

Согласно данным Госстата, общее подорожание продуктов по сравнению с декабрем-2020 составило 10%. При чем, подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 10,2%), а также одежды и обуви (подешевели на 3,5%).

Как подорожали товары

Больше всего за год подорожало образование – на 17%. Меньше всего – предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья. Они стали дороже всего на 4,2%. Общая же картина подорожания товаров в Украине такова:

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образование – 17%;

продукты питания и безалкогольные напитки –12,7%;

транспорт – 11,1%;

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 9,8%;

алкогольные напитки, табачные изделия – 9,4%;

разные товары и услуги – 9,1%;

рестораны и гостиницы – 9%;

связь – 7,4%;

здравоохранение – 6,1%;

отдых и культура – 5%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 4,2%.

Как подорожали продукты за месяц

По сравнению с ноябрем 2021 года, в декабре общее подорожание продуктов составило 1,3%. Больше всего в цене выросли яйца – на 10%. Далее идут:

овощи – 9,1%;

молоко – 3%;

хлеб – 1,9%;

хлеб и хлебопродукты – 1,8%;

макаронные изделия – 1,6%;

творог и сыр – 1,3%;

масло – 1,3%;

рыба и продукты из рыбы – 0,7%;

мясо и мясопродукты – 0,2%.

Впрочем,кое-что и подешевело. В частности:

фрукты – на 3,9%;

сахар – на 2,4%;

подсолнечное масло – на 1,4%.

Как за месяц изменились цена "коммуналки"

"Коммуналка" же в декабре, по данным Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем, подешевела. Впрочем, удешевление это оказалось практически незаметным – оно составило всего 0,1%. В частности:

тарифы на водоснабжение, канализацию и электроэнергию остались на прежнем уровне;

газ подешевел на 0,7%;

содержание и ремонт жилья подорожало на 0,4%;

содержание домов и придомовых территорий – на 0,5%;

горячая вода, отопление – на 0,6%.

А вот по сравнению с декабрем-2020 услуги ЖКХ значительно подорожали. Рост составил 9,8%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 282 грн. Это на 237 грн больше, чем в октябре – тогда ее размер составил 14 045 грн.

Самые высокие официальные заработки традиционно зафиксировали в Киеве – в среднем 21 144 грн (на 663 грн больше от октябрьского уровня). Самые низкие – в Херсонской области, где в среднем зарабатывают по 11 314 грн (-157 грн).

По сравнению с аналогичным показателем в ноябре 2020 года, номинальный уровень зарплат в Украине вырос на 19,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) подросла на 8%.