Семь российских олигархов попали под санкции Великобритании: активы арестовали, "им не может быть убежища"

Великобритания арестовала активы семи российских олигархов. Их активы на территории страны заморозили. Речь идет о Романе Абрамочив (Evraz и др), Игоре Сечине (Роснефть), Олега Дерипаске (Русал), Алексее Миллере ("Газпром"), Андрее Костине ("ВТБ"), Дмитрии Лебедев (банк "Россия").

Об этом сообщает издание Reuters. "У тех, кто поддержал злобное нападение Путина на Украину, не может быть убежища", – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

К слову, российские олигархи продолжают стремительно беднеть из-за санкций, которые вводятся против России за ее вторжение в Украину. Сильнее всех пострадал владелец топливного гиганта "Лукойл" Вагит Алекперов, который лишился 54,4% всего своего состояния.

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В окружении президента страны-агрессора Владимира Путина начался раскол. Уже шестеро олигархов из его окружения публично выступили против войны, которую Россия развязала в Украине.

анее OBOZREVATEL сообщал, что Роман Абрамович (против пока даже не ввели санкции) спешно пытается продать свои активы в Лондоне, а подсанкционные основатели "Яндекса" и "Тинькофф Банка" Аркадий Волож и Олег Тиньков перестали быть миллиардерами.