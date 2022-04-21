В России признали, что экономика страны ослабла и ее нужно перестраивать

В России признали необходимость структурной перестройки своей экономики – иначе она не сможет "противостоять вызовам". При этом перестроить хотят практически все ее сегменты.

Об этом во время отчета в Госдуме РФ заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что перестройка должна коснуться всех экономических сфер:

рынки сбыта;

географию экспорта и импорта;

объем производства, "который определяется внешним и внутренним спросом";

доли в экономике разных отраслей;

уровень включенности в международные экономические цепочки и т.д.

"Практически все это должно претерпеть изменения", – подчеркнула Набиуллина.

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При этом она отметила: изменения обязательно затронут финансовую сферу. Которая "должна переориентироваться на выполнение задач, стоящих перед экономикой".

Также глава Центробанка подчеркнула: переориентироваться придется и экспортерам с импортерами. В частности:

экспортерам уже необходимо искать новые рынки сбыта;

импортерам – новых поставщиков.

В то же время, пребывающий под санкциями Запада второй по размерам российский банк ВТБ выплатил владельцам одного из четырех выпусков еврооблигаций банка купон на 52 млн долларов в рублях. Таким же образом банк хочет выплачивать и остальные евробонды. Что является предвестником дефолта – ведь выпуски, оплаченные в валюте, не предусмотренной контрактом, считаются не погашенными.

А два попавших под санкции российских банка, уже не смогли заплатить по евробондам и фактически оказались в состоянии дефолта. Речь идет об учреждениях:

Россельхозбанк;

Совкомбанк.

Более того,дефолт фактически произошел уже в самой России (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "официальный" дефолт России ожидается 4 мая. Страна постепенно приближается к этому после того, как JPMorgan Chase & Co. по приказу Министерства финансов США приостановила выплату долгов с арестованных резервов РФ. Комитет же по кредитным деривативам заявил, что платеж в рублях будет расценен как дефолт.

После объявления дефолта все кредиторы будут требовать возвращения своих долгов у России. А после того, как страна-агрессор откажется платить, все они пойдут в суды. Далее начнется процедура ареста и продажи всех активов РФ за границей.