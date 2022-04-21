Дефолт в России: банк ВТБ выплатил евробонды в рублях

Пребывающий под санкциями Запада второй по размерам российский банк ВТБ выплатил владельцам одного из четырех выпусков еврооблигаций банка купон на 52 млн долларов в рублях. Таким же образом банк хочет выплачивать и остальные евробонды. Что является предвестником дефолта – ведь выпуски, оплаченные в валюте, не предусмотренной контрактом, считаются не погашенными.

Об этом российским журналистам сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он отметил: банк не может производить платежи в иностранной валюте, поскольку оказался полностью отрезанным от зарубежной платежной инфраструктуры.

Более того, подчеркнул Пьянов, платить по своим долговым обязательствам только в рублях ВТБ и других российских эмитентов (компании, выпускающие свои ценные бумаги, денежные знаки и другие финансовые активы) обязывает соответствующий указ президента РФ Владмирира Путина.

Видео дня

"Мы осуществили выплаты в той валюте, которая нам была доступна, и с использованием той финансовой инфраструктуры, которая нам доступна, в соответствии с тем регулированием, которому мы подчиняемся", – констатировал Пьянов.

Отметим, два попавших под санкции российских банка, уже не смогли заплатить по евробондам и фактически оказались в состоянии дефолта. Речь идет об учреждениях:

В то же время, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "официальный" дефолт России ожидается 4 мая. Страна постепенно приближается к этому после того, как JPMorgan Chase & Co. по приказу Министерства финансов США приостановила выплату долгов с арестованных резервов РФ. Комитет же по кредитным деривативам заявил, что платеж в рублях будет расценен как дефолт.

После объявления дефолта все кредиторы будут требовать возвращения своих долгов у России. А после того, как страна-агрессор откажется платить, все они пойдут в суды. Далее начнется процедура ареста и продажи всех активов РФ за границей.