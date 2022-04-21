Дефолт России наступит через считанные дни: власти Путина отчаянно ищут варианты спасти ситуацию

Россию уже 4 мая признают дефолтом. Страна постепенно приближается к этому после того, как JPMorgan Chase & Co. по приказу Министерства финансов США приостановила выплату долгов с арестованных резервов РФ. Теперь российские власти отчаянно пытаются найти альтернативу.

Комитет по кредитным деривативам заявил, что платеж в рублях является потенциальным дефолтом, что подпитывает растущий консенсус в отношении того, что Россия, возможно, отказалась от своих долговых обязательств, сообщает Bloomberg.

Страна все еще может предотвратить дефолт, если заплатит до 4 мая. Россия изучает способы перенаправления платежей через местные учреждения, а также собственного клирингового агента. Но остается неясным, есть ли у этих усилий шансы на успех и помогут ли эти шаги стране избежать дефолта.

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Иностранные банки и платежные агенты блокируют платежи по российским корпоративным облигациям. Россия пытается найти обходные пути, чтобы избежать дефолта.

После объявления дефолта все кредиторы будут требовать возвращения своих долгов у России. А после того, как страна-агрессор откажется платить, все они пойдут в суды. Далее начнется процедура ареста и продажи всех активов РФ за границей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.