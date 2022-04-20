В России возможны задержки с выплатами зарплат: война сильно бьет по экономике страны-агрессора

Ведение агрессивной войны против Украины очень сильно бьет по экономике России. В частности, по сектору недвижимости: рынок аренды жилья уже просел на 30% – и падение продолжается. Кроме того, российский автопром настиг большой кризис: большинство автозаводов на сегодняшний день находятся в простое. Более того, в РФ уже ожидаются задержки с выплатами зарплат.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: проблемы испытывает множество сфер экономики РФ.

Бюджетные расходы

Стоимость реализации национальных проектов России возросла на 27%. А это – почти 620 млрд рублей (почти 221 млрд грн по актуальному курсу).

"По информации министерства финансов РФ, предусмотренный объем средств на нацпроекты в этом году уже почти на 620 млрд рублей превысил прошлогодние значения, составив около 2,9 трлн рублей", – отметил Гетманцев.

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Недвижимость

Рынок аренды жилья уже просел на 30% – и падение продолжается. При этом рост объема предложения жилья в аренду составило 18-30%.

"На рынок вышли квартиры, которые не могут быть оперативно проданы из-за высокой стоимости ипотеки. А также жилье россиян, выехавших из страны", – объяснил нардеп.

Он подчеркнул: кризис затронул и другие сегменты рынка. В частности:

на 27,3% сократился размер ипотечного кредитования на вторичное жилье (в апреле по сравнению с февралем);

за март на 3% выросла стоимость квадратного метра готового жилья;

на 20-40% может сократиться объем видной ипотеки по итогам 2022 года.

Иностранные инвестиции

За первые 3 месяца 2022 года иностранные инвестиции в недвижимость России упали до рекордно низкого уровня. В частности:

доля вложений в коммерческую недвижимость составила лишь 1,8%;

по итогам года она может приблизиться к 0%.

Автопром

Подавляющее большинство российских автозаводов на сегодняшний день находятся в простое. Основная причина вынужденной остановки конвейеров – нехватка комплектующих из-за разрыва логистических цепочек.

"Кроме того, ведущие российские предприятия автопрома уже запланировали сокращение режима работы. Сделано это в связи с негативными прогнозами по спросу на российский авторынок и кризисом поставок электронных компонентов", – подчеркнул Гетманцев.

Помимо этого, в России ожидаются задержки с выплатами зарплат и, как следствие, фактическая остановка:

с оплатой услуг ЖКХ;

выплатой кредитов.

В связи с этим, отмечает Гетманцев, в РФ опасаются тотальной неуплаты средств по ссудам и налогам в бюджет. Поэтому несколько финансовых саморегулируемых организаций уже обратились к российскому правительству и центробанку с ходатайством о введении ряда "драконовских" норм против потенциальных должников. В частности, речь идет о:

"тотальном моратории" на банкротства;

принудительных взысканиях средств.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент РФ Владимир Путин решил докапитализировать банки РФ за счет пенсий российских граждан. Для этого он подписал закон, позволяющий покупать привилегированные акции (префы) местных банков с помощью средств Фонда национального благосостояния. Последний же является частью механизма пенсионного обеспечения россиян.