Путин разрешил докапитализировать российские банки за счет пенсионных накоплений

В России с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут покупать привилегированные акции (префы) местных банков. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. С его помощью в РФ надеются обеспечить финансовую устойчивость своей банковской системы.

Документ опубликован на портале правовой информации России. Отметим: ФНБ является частью механизма пенсионного обеспечения россиян. Т.е., Путин решил докапитализировать банки РФ за счет пенсий граждан РФ.

Сам же закон предусматривает, что для покупки акций российских банков более не требуется согласие Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, теперь нет необходимости:

соблюдать порядок раскрытия информации;

привлекать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, чтобы определить цену размещения акции.

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Ранее же российский парламент разрешил использовать средства ФНБ для покупки российских государственных облигаций и частных ценных бумаг. Целью этого было заявлено стремление профинансировать дефицит бюджета РФ. Предполагается, что на это будет потраченно 1 трлн рублей (около 10 млрд долларов).

Также Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. По сообщениям российских СМИ, закон связан с обвалом стоимости российских компаний на Лондонской бирже после вторжения РФ в Украину. И с его помощью в Кремле хотят избежать давления на них.

По мнению же российских аналитиков, новый закон позволит компаниям РФ выйти из замороженных в рамках санкций активов. А вот среди олигархов распространены другие мнения. К примеру, основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин считает, что он "несет не снижение рисков, а рост".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный депозитарий Украины обратился в Международную ассоциацию агентства по нумерации. На общем собрании они могут исключить РФ и Беларусь, это фактически лишит агрессоров возможности размещать свои ценные бумаги и финансовые инструменты.