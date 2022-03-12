В обход санкций: российские фуры массово вывозят продукты и оборудование из Германии

Полностью загруженные фуры с российскими номерами массово едут из Германии в Беларусь через Польшу. В них везут продукты, лекарства и оборудование – предположительно, в обход всех введенных против РФ санкций и для снабжения российских военных, которые вторглись в Украину.

Опасную тенденцию заметили поляки. Соответствующее видео выложили в соцсетях. Оно сопровождается призывом к польскому президенту и правительству. Поляки просят перекрыть этот канал поставок.

"Погранпереход Кукурыки. Стоит большая очередь грузовиков на российских и беларуских номерах. На вопросы к водителям, что они везут, или говорят "военная тайна", или не отвечают прямо – оборудование, еда, лекарства, запасные части... То есть к нашим врагам, против которых борется весь мир, выезжают товары из Европы. Спросил "Где была загрузка?". Ответ был: "В Германии", – рассказывает очевидец.

Видео дня

Поляков возмущает тот факт, что пока их страна помогает беженцам и собирает гуманитарную помощь для украинцев, которые остаются под обстрелами, некоторые люди умудряются зарабатывать на крови. Поэтому поляки стараются блокировать такие грузовики и взывают к властям.

"Люди, которые везут [гумпомощь в Украину] подвергают свою жизнь опасности для того, чтобы спасти жизнь наших соседей. И в то же время немецкие предприниматели зарабатывают деньги, а грузовики пропускают через Беларусь в Россию... У меня это в голове не укладывается. Вот едет грузовик, сейчас мы заблокируем выезд, потому что так быть не может. Есть ли санкции или нет? Что это за лицемерие?" – возмущен мужчина.

Он добавил, что не будет оценивать моральные качества западных соседей. Но уверен, что Польша в состоянии решить этот вопрос и обязательно решит.

К слову, такие фуры замечали и в западных областях Украины. Например, на Буковине таможенная служба конфисковала 3 грузовых автомобиля на российских номерах. Эти фуры пополняли склады врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Зеленский выступил с благодарностью перед Сеймом Польши – за прием украинских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома. Ранее в Сеймеприняли законопроект о помощи украинским беженцам.

Он призван урегулировать вопросы, связанные с законностью пребывания граждан нашего государства и их финансовой поддержки. Документ утверждает период законного пребывания в стране – 18 месяцев с возможностью продления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!