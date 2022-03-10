Период законного пребывания, разрешения для детей: в Польше приняли закон о помощи украинским беженцам

В польском Сейме 10 марта приняли законопроект о помощи украинским беженцам в связи с войной в стране, которую развернула Россия. Закон призван урегулировать вопросы, связанные с законностью пребывания граждан нашего государства и их финансовой поддержки. Документ утверждает период законного пребывания в стране – 18 месяцев с возможностью продления.

За законопроект проголосовали 439 депутатов, 12 были против, а 3 воздержались. Об этом сообщает Onet.

Беженцы из Украины смогут получить номер PESEL после подтверждения своей личности, а их пребывание в нашей стране будет считаться законным в период 18 месяцев. Положения закона предусматривают также, что:

украинцы смогут находиться в Польше на законных основаниях в течение 18 месяцев, но срок может быть продлен еще на 18 месяцев;

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поляки, принимающие семьи из Украины, получат поддержку – 40 злотых (272 грн) в день на протяжении двух месяцев (около 1200 злотых/8160 грн в месяц). Деньги пойдут людям, принявшим беженцев через органы местного самоуправления;

правительство создаст "целевой резерв" для поддержки местных органов власти. Предполагается обеспечить финансирование дополнительных задач органов местного самоуправления, связанных с приемом беженцев из Украины;

изменения в законе, которые позволят украинцам пользоваться госуслугами, особенно польским здравоохранением, и позволят отправлять детей в польские школы.

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