В мире рекордно упали запасы дизеля: ЕС готовится дать отпор высоким ценам

Запасы дизельного топлива на мировом рынке приблизились к многолетним минимумам, что дестабилизирует ситуацию с ценами. ЕС уже готовится ввести ценовой потолок на уровне $100-120 за баррель.

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Развитие ситуации имеет важное значение и для Украины. Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В частности, он отметил, что запасы дизеля и других дистиллянов в США оказались на самом низком уровне с 1990 года. Ситуация в Европе немного лучше, но и там запасы находятся на сезонном минимуме с 2007 года. Не лучше и обстановка в Азии: запасы в Сингапуре близки к минимуму с 2000 года.

При этом уже с 5 февраля вступит в силу эмбарго ЕС на закупки российских нефтепродуктов. "Продолжаются последние консультации – каким будет "потолок", в том числе на дизельное топливо из государства-агрессора", – отметил нардеп. ЕС предлагает $100 за баррель, некоторые страны G7 предполагают – от $100 до $110 за баррель, при этом в пятницу (27 января) фьючерсы на ДТ торговались на лондонской бирже по $125.

Предполагается, что введение ценового порога позволит "сбить" цены на дизтопливо, которое РФ будет пытаться продать третьим странам. Это поможет достигнуть сразу двух целей: удержать от роста мировые цены на "дизель"; ограничить энергетические доходы России.

Гетманцев добавил, что для Украины физические возможности покупки дизельного топлива и цены на него имеют очень важное значение. На это есть несколько причин:

скорое начало посевной кампании, что повысить спрос на дизель со стороны аграриев (они в свою очередь, обеспечивают больше 50% поступлений валюты в Украину);

повреждения, которые нанесли ракетные атаки РФ энергетической инфраструктуре Украины, что повышает спрос на дизель для генераторов.

"И в конце концов, "Леопарды" тоже любят дизель", – резюмировал нардеп, имея ввиду танки Leopard, которые поставят Украине союзники.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" и ЕС планируют в марте пересмотреть ценовые ограничения на российскую нефть. С учетом снижения рыночных цен, вероятно, предельная цена также будет снижена.

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