ЕС готовит новый энергетический удар по России: Bloomberg узнал о потолке цен на дизель

Европейский Союз (ЕС) планирует ввести новое ценовое ограничение на российские энергоресурсы. На этот раз потолок цен может коснутся дизельного топлива и некоторых других нефтепродуктов.

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Рассматривается лимит на уровне $100 за баррель, а для продукции со скидкой, например, мазута – на более низком уровне в $45, сообщает агентство Bloomberg. Для сравнения: по данным ICE Futures, основные фьючерсы на дизельное топливо сейчас торгуются на уровне около $130 за баррель.

"Цифры еще могут измениться в ходе переговоров между государствами-членами ЕС", – говорится в сообщении.

По данным агентства, европейские дипломаты обсудят эту идею уже 27 января, при этом ЕС постарается ввести ограничения до 5 февраля. В этот день, напомним, сам ЕС введет в действие запрет на импорт российских нефтепродуктов.

ЕС придется единогласно согласовать уровень предельных цен. Затем решение по этому вопросу примет "Большая семерка" (G7).

Предполагается, что введение ценового порога позволит "сбить" цены на дизтопливо, которое РФ будет пытаться продать третьим странам. Это поможет достигнуть сразу двух целей:

удержать от роста мировые цены на "дизель" (ЕС нужно будет закупать большие объемы, чтобы заместить поставки из РФ);

ограничить энергетические доходы Кремля.

"Мы ожидаем, что это в значительной степени не повлияет на поставки российской нефти [в страны за пределами ЕС и G7]. Потоки в основном продолжатся, но это сократит доходы России", – отметил сказал вице-президент Wood Mackenzie Ltd Алан Гелдер.

В G7 ожидают, что российское дизельное топливо, которое в настоящее время продается в ЕС, скорее всего, найдет покупателей в Латинской Америке и Африке. Тем временем Европа будет пытаться покупать дизель на Ближнем Востоке и в США, которые сейчас продают его как раз в Латинскую Америку и Африку.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" и ЕС планируют в марте пересмотреть ценовые ограничения на российскую нефть. С учетом снижения рыночных цен, вероятно, предельная цена также будет снижена.

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