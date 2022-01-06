В Казахстане хотят запретить повышение тарифов на коммуналку

Власти Казахстана собираются запретить повышение тарифов на коммунальные услуги. Ожидается, что запрет будет действовать в течение 180 дней.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что мораторий может быть введен на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги:

водоснабжение;

водоотвод;

теплоснабжение;

газоснабжение;

электроснабжение.

Вывозить из страны социально значимые продукты уже запретили

В то же время правительство страны уже ввел запрет на вывоз ряда продуктов сельхозпроизводства. В частности, речь идет о таких товарах:

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крупный и мелкий рогатый скот;

картофель;

морковь.

В правительстве страны уверяют, что запрет – временный. А введен он был для стабилизации цен на эти продукты, которые являются социально значимыми. Предварительно, запрет должен действовать:

на вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота – 6 месяцев;

на вывоз картофеля и моркови – 3 месяца.

Что происходит в Казахстане

Уже пятый день в Казахстане не утихают масштабные протесты, которые привели к жертвам среди гражданских лиц и силовиков, массовым задержаниям, а правительство запросило ввода войск ОДКБ. Сперва в города стянули собственные военные силы, там действует режим чрезвычайного положения, но это не остановило демонстрантов.

Накануне они совершили попытки захвата местных администраций и крушили памятники экс-президенту Нурсултану Назарбаеву. Ночью беспорядки переросли в мародерство: люди грабили банки, атаковали дорогие бутики, разбивали витрины бульдозерами и поджигали авто.

В четверг, 6 января, протесты возобновились. В то же время, Россия уже поспешила отправить в страну своих "миротворцев".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продолжающиеся массовые протесты в Казахстане привели к существенному подорожанию урана. На мировых площадках его стоимость уже выросла на 8% – до 45,25 доллара/фунт (1 фунт = 0,45 кг). Эксперты же сравнивают сложившуюся ситуацию с тем, как если бы у Саудовской Аравии были проблемы с нефтью.