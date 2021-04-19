В Кабмине назвали главные требования МВФ: что ждет украинцев

В переговорах между МВФ и Украиной осталось два ключевых вопроса – антикоррупционные реформы и закон о Высшем совете правосудия. При этом касательно других условий практически достигли соглашений.

Об этом в интервью LB.ua заявил министр финансов Сергей Марченко. "По большому счету идет речь о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить", – сказал министр.

При этом в вопросе тарифов на газ проблем нет. Вызывает опасения у кредитора ситуация на рынке электроэнергии. Однако в Кабмине готовят возможное решение проблемы без повышения тарифов.

"По большому счету, каких-то затруднений, которые не давали бы нам возможность сейчас начать переговоры по меморандуму, у нас нет. Драфт меморандума можно было бы обсуждать уже сейчас. Но будет очень много нюансов в формулировках, в деталях. Будет достаточно много предварительных условий из-за того, что часть структурных маяков перейдет в предварительные условия", – пояснил Марченко.

Напомним, переговоры Украины с МВФ закончились неудачей из-за того, что народные депутаты не приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия. Именно он должен был дать старт судебной реформе. Его планировали проголосовать еще осенью. Но попал он в Раду только на днях, уже после провала миссии.

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