Тарифы на электроэнергию могут не повышать, а вместо этого увеличить налог: Марченко о требованиях МВФ

МВФ обеспокоен ситуацией на рынке электроэнергии в Украине. Чтобы закрыть долги, в Кабмине рассматривают несколько вариантов. К примеру, вместо повышения тарифа на ток могут увеличить экологический налог.

Об этом в интервью LB.ua заявил министр финансов Сергей Марченко. "На данном этапе идет речь о том, что МВФ обеспокоено тем, что на бюджет могут быть переложены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергетики. Проблема может возникнуть не в этом, а возможно, в 2022-м, 2023-м году. И поэтому МВФ хочет сбалансированной модели рынка электроэнергетики", – сказал политик.

На вопрос о том, приведет ли балансирование к подорожанию электроэнергии, Марченко ответил, что есть и другие варианты.

"Главное, как закрыть долги и не накапливать их. То есть, нужно выработать механизм, которым можно было сбалансировать рынок, определить компенсаторы государства. Идеи есть разные. К примеру, увеличить экологический налог, по акцизам есть предложения. Я не хочу сейчас конкретно говорить, поскольку модель еще не сформулирована. В этом рынке огромные перекосы и узкие места, над которыми нужно работать", – сказал Марченко.

Напомним, в Верховной Раде 13 апреля на внеочередном заседании рассмотрели целый ряд предложений об изменений тарифов на коммуналку. Новшество могли коснуться цен на электроэнергию и газ. Однако все предложения провалили.

Так, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцык вместе с десятками коллег зарегистрировала законопроект №4587, которым предложила:

вернуть льготный тариф для жителей 30-километровой зоны АЭС;

обязать Кабмин и профильную комиссию разработать механизм регуляции оптового тарифа на газ для украинцев;

установить максимальный тариф на газ и абонплату.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.