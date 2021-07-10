В Германии приготовили Украине компенсацию за "Северный поток-2": СМИ раскрыли три варианта

Украина в случае запуска "Северного потока-2" может получить миллиарды евро компенсации или бесплатный ремонт собственной газотранспортной системы. Третий вариант – совместное сотрудничество в производстве водорода (может заменить транзит газа).

Соответствующие варианты со ссылкой на источники сообщило немецкое издание Der Spigel. "Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа. Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", – пишет издание.

Отметим, сейчас Украина является страной-транзитером газа из России в ЕС. Если газопровод "Северный поток-2" запустят, РФ может отказаться от услуг украинской газотранспортной системы. В Офисе президента Украины в то же время заявляют, что не рассматривают варианты с компенсацией потери газа и настаивают, что российскийй трубопровод все еще можно остановить.

Видео дня

Напомним, президент США Джо Байден принял решение пойти на уступки Германии и России и отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Это фактически может позволить достроить и запустить газопровод.

Разные позиции по поводу газопровода есть и в Германии. К примеру, "зеленые", которые после новых выборов могут получить большое представительство в немецком парламенте, выступают категорически против нового проекта.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что Украина может со временем полностью лишиться статуса страны-транзитера газа. В таком случае Россия не только перестанет платить за доставку голубого топлива, но больше не будет зависимой от украинской газотранспортной системы.