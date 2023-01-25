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В ЕС увеличили срок действия экономических санкций против России – СМИ

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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В ЕС увеличили срок действия экономических санкций против России

Все введенные против России экономические санкции за ее агрессию против Украины продлены на следующие шесть месяцев. Соответствующее решение приняли послы ЕС.

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Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк. "Послы ЕС официально дали "зеленый свет" для продолжения всех экономических санкций Евросоюза против России еще на шесть месяцев", – говорится в сообщении.

Отметим: речь идет о всех ограничениях, наложенных на Россию после ее вторжения в Украину. Первые из них были введены еще в 2014 году – и с тех пор их регулярно продлевали. После же полномасштабного вторжения они были существенно расширены.

В ближайшее же время Россию ожидает ужесточение санкций. По информации Йозвяка, ЕС может утвердить новый – десятый – пакет ограничений к годовщине полномасштабного нападения РФ на Украину – 24 февраля.

"Десятый пакет санкций ЕС в отношении России вступит в силу в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля... Пересмотр ценового предела на российскую нефть может произойти в марте", – сообщил он.

Усі введені проти Росії економічні санкції за її агресію проти України продовжено на наступні шість місяців

Тем временем США планируют в течение ближайших месяцев передать в пользу Украины часть конфискованных активов России. В соответствии с недавно принятым законом, делать это намерены через Государственный департамент.

"В будущем мы готовы приступить к передаче конфискованных активов в пользу Украины. Хочу подчеркнуть, что это относительно недалекое развитие событий", – рассказал директор оперативной группы министерства финансов США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рассчитывает, что в новом санкционном пакете Евросоюза будет российская госкорпорация "Росатом". Ведь ее сотрудники помогают оккупантам в их незаконной деятельности на Запорожской АЭС.

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