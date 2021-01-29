В ЕС пообещали Зеленскому побыстрее предоставить еще 600 млн евро помощи

Европейский Союз работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 января, сообщается на сайте главы государства.

В свою очередь Зеленский поблагодарил ЕС за предоставление первого транша в размере 600 млн евро, который Украина получила в декабре 2020 года. Он подчеркнул, что это помогло удержать макрофинансовую стабильность.

Кроме того, стороны обсудили антикоррупционные реформы в Украине. В частности, Зеленский рассказал о реформировании СБУ, создании Бюро экономических преступлений и усилении ответственности за недостоверное декларирование. Президент ЕК поблагодарила его за усилия в этом направлении.

Также Зеленский отметил, что ожидает начала диалога об обновлении параметров зоны свободной торговли и усилении секторальных положений Соглашения об ассоциации во время Саммита Украина-ЕС в начале февраля.

"Отдельное внимание было уделено вопросу подписания Соглашения о свободном авиационном пространстве между ЕС и Украиной. Президент надеется, что ЕС сможет в ближайшее время завершить работу над документом", – подчеркнули в Офисе президента.

В завершение Зеленский пригласил Урсулу фон дер Ляйен принять участие в саммите по "Крымской платформе" в августе 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря 2020 года глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что Украина может получить сразу два транша от Международного валютного фонда.