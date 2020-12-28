Украина может получить сразу два транша МВФ, – глава НБУ
Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что Украина может получить сразу два транша от Международного валютного фонда.
"Относительно того, пойдет ли сейчас речь об объединении двух траншей: мы это поймем течение миссии. И мы, и коллеги из правительства, и те коллеги, которые занимаются антикоррупционной политикой, будем дискутировать на эти вопросы", – сообщил Шевченко в интервью "Экономической правде".
По его словам, был определенный перечень структурных маяков, которые надо было выполнить для первого просмотра.
"Однако из-за того, что подвинулись во времени, возникло много новых испытаний, например, утверждение госбюджета на 2021 год. Это была очень большая и тяжелая работа Министерства финансов", – подчеркнул Шевченко.
Он также добавил, что 21-23 декабря в Украине дистанционно работала миссия Международного валютного фонда. МВФ возобновит работу после Нового года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.
Однако Украина выполнила только четыре из десяти структурных маяков МВФ. Таким образом, большинство требований фонда до сих пор не реализованы.