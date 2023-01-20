Швейцария задумалась о конфискации активов России, но есть нюанс

Швейцария ищет способы конфисковать российские активы на сумму более 8 млрд долларов. Однако этот вопрос, вероятно, придется решать на всенародном референдуме.

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Об этом заявил глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщает Tages Anzeiger. По его словам, для конфискации нужно менять швейцарское законодательство, что, очевидно, потребует проведения референдума.

"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что считаем это правильным с моральной точки зрения. Право собственности является фундаментальным", – заявил Кассис.

Кроме того, против отчуждения замороженных активов россиян решительно выступают швейцарские банки. Они заявляют, что это якобы "станет смертным приговором" для местной банковской системы.

В целом же, как считают в Верховной Раде Украины, в процессе конфискации российских активов за границей наметился существенный прогресс. В частности, этот вопрос активно обсуждался на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

"В этом году россиян [на ВЭФ] не было. Поэтому мы занимались вопросом коллаборации по конфискации активов с депутатами и юристами из разных стран. Это Эстония, Литва, Латвия, Великобритания, США, Канада и другие европейские страны. Надеемся, что сейчас процесс конфискации ускорится", – заявила народный депутат Украины Кира Рудык.

Как сообщал OBOZREVATEL, США планируют в течение ближайших месяцев передать в пользу Украины часть конфискованных активов России. В соответствии с недавно принятым законом, делать это намерены через Государственный департамент.

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