В ЕС нашли альтернативу полному запрету российского газа

Европейский Союз во время специального саммита 30-31 мая обсудит эмбарго на поставки газа из России. Так как количество противников такого шага остается большим, в качестве альтернативы эмбарго предлагается коллективно навязать России дисконт на ее газ.

С таким предложением, по данным Die Welt, выступят Италия и другие страны Южной Европы. Они считают, что ограничение закупочных цен на российский газ может послужить альтернативой полной остановке импорта. Это позволит платить за газ меньше, чем требует Россия.

Сторонники ограничения указывают на то, что с помощью такого шага были бы достигнуты сразу две цели. Россия получила бы бы меньше денег (только с конца февраля ЕС заплатил за российские энергоресурсы 36 млрд евро), а европейские потребители не пострадали бы от дефицита энергоносителей.

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Однако против такого плана выступают Германия и Австрия. Они опасаются, что в ответ на ограничение цены Кремль вовсе перекроет поставки. Тем не менее, их оппоненты уверены: это маловероятно, ведь три четверти всех поставок газа из РФ приходится на Европу, и у России в краткосрочной перспективе просто нет альтернативных покупателей.

А пока вопрос газового запрета остается в подвешенном состоянии, в ЕС приступили к подготовке шестого пакета санкций. Уже обсуждается включение в него "пункта о нефти".

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшие экономики ЕС выступают за поэтапное снижение потребления российских энергоресурсов, что не поможет быстро остановить войну РФ против Украины. Так, Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей. До конца 2022 года Берлин намерен полностью прекратить импорт российской нефти.

Также Европейский Союз утвердил пятый пакет санкций против России за агрессию в Украине 8 апреля. Санкции включают в себя транспортную блокаду и запрет на импорт угля из РФ – первое серьезное ограничение для российского энергорынка.

Ожидается, что угольное эмбарго лишит Россию экспорта на 8 млрд евро в год. Однако эмбарго начнет действовать не сразу – фактические поставки прекратятся только в середине августа.

Польша при этом запретила импорт российского угля на национальном законодательном уровне. Закон запрещает ввоз на территорию Польши угля и кокса не только из Российской Федерации, но и из Беларуси. За попытки обойти эмбарго в Польше будут штрафовать на сумму до 20 млн злотых (около 140 млн грн).