Германия прекратит покупать нефть у России до конца 2022 года, газ на очереди – министр

Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей. В частности, уже до конца 2022 года Берлин намерен полностью прекратить импортировать российскую нефть. На очереди также уголь и газ.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с главами МИД стран Балтии в Риге. Трансляцию вел немецкий телеканал Die Welt.

Бербок отметила: в скором времени Германия откажется и от закупок угля в РФ. Это должно произойти до конца лета-2022 года.

"Германия откажется от импорта российского угля до конца лета. Импорт нефти мы вполовину сократим до лета и до конца года сведем к нулю", – отметила она.

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При этом глава МИД Германии подчеркнула: несмотря на то, что точных сроков отказа страны от российского газа пока нет, он – неминуем. Причина – желание Европы обрести энергетическую независимость от России.

"Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетической политике. Мы хотим отказаться от импорта российского газа. Лучше сделать это сегодня, чем завтра", – отметила Бербок.

При этом она подчеркнула: решение Германии об отказе от российских энергоносителей – окончательное. По ее словам, в прошлом страна "делала ошибки", поэтому сейчас отказ от нефти, газа и угля и РФ является необходимым.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам президента Франции Эммануэля Макрона, страна не нуждается в поставках российского газа. Он также подчеркнул, что поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго в отношении страны-террориста.