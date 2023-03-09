В ЕС намерены отобрать у России нефтяную прибыль: что предлагается

В Эстонии призвали ЕС значительно снизить цену на российскую нефть. По словам министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, текущий ценовой потолок в 60 долларов за баррель должен бить понижен в 2 раза.

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Об этом сообщает EER.ee. Отмечается:как объяснил Рейнсалу, цель снижения цены заключается в том, "чтобы ни предприятия России, ни само государство не получали прибыль со своего сырьевого бизнеса через налоги".

При этом он подчеркнул: в конце января была достигнута договоренность о пересмотре потолка в марте. Которую поддержали и ЕС, и G7.

"До сих пор прибыль [России от сырьевого бизнеса через налоги] составляла 10 млрд долларов. ... В конце января мы договорились, что в марте этот потолок будет пересмотрен. Это поддержала и "Большая семерка", и Евросоюз", – сказал эстонский министр.

Он напомнил: в настоящее время ценовая граница на российскую нефть установлена на отметке 60 долларов за баррель. При этом страны ЕС обязались удерживать ее на 5% ниже среднерыночных. Рейнсалу подчеркнул: европейские страны должны реализовать это обязательство уже в этом месяце.

Изменение потолка цен на нефть из РФ устанавливаются странами G7. Следующая их встреча, на которой должен обсуждаться этот вопрос, должна состояться до конца марта.

России прочат потерю как минимум 25% нефтяных доходов

В то же время энергетические санкции против РФ приведут, по данным аналитиков Украинского института будущего (UIF), к падению нефтяных доходов России в 2023 году минимум на 25% (по сравнению с довоенным 2021 годом).

Более того, отмечают они, в случае изменения рыночной конъюнктуры падение этих доходов РФ могут быть еще большими. По оценкам, оно может достигнуть 46%.

"В конечном счете, даже если РФ полностью переориентирует свою нефть на рынки "дружественных" стран, она будет вынуждена демпинговать, чтобы частично покрыть расходы на транспортировку для обеспечения конкурентоспособности собственной нефти на рынках Азии. Кроме того, в этих странах понимают и тупик РФ относительно дефицита альтернативных рынков сбыта, а потому будут пытаться получать скидки", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, США тем временем готовятся арестовать самолет Boeing российской компании "Роснефть" – соответствующий ордер уже получен. Стоимость самолета оценивается в более 25 млн долларов.

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