В бюджете Украины больше не будет курса доллара от НБУ: зачем такие изменения

Национальный банк Украины (НБУ) больше не планирует предоставлять прогноз курса доллара для государственного бюджета. Сейчас такой показатель вносится в Бюджетную декларацию и потом фигурирует в качестве расчетного. Это, по мнению НБУ, создает иллюзию, что в Украине существует некий "плановый курс", а это неправильно. В то же время прогноз курса от Минэкономики в документе останется.

Курс гривни к доллару и другим валютам определяется исключительно рынком, объяснили в НБУ. Регулятор больше не будет обязан рассчитывать прогнозный курс, если президент Владимир Зеленский подпишет законопроект № 5853.

"Бюджетный" курс доллара используется для расчетов доходов страны. Но прогноз, кроме Нацбанка, предоставляет также Минэкономики. Учитывая разные цели прогнозов НБУ и этого ведомства, курс в них заметно различается. И для бюджетных целей лучше подходит именно министерский вариант.

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"Существование требования о предоставлении курсового прогноза НБУ для целей бюджетного планирования создает риски неверного его восприятия как "планового курса в бюджете", – сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

В Украине при этом фактически не существует ни плана по курсу доллара, ни ответственных за реализацию такого плана. Сам Нацбанк может лишь опосредованно влиять на курс: или при покупки валюты в резервы, или во время сглаживания слишком резких колебаний на валютном рынке. Это делается с помощью аукционов НБУ.

В Верховной Раде 2 ноября утвердили в первом чтении за основу и в целом проект госбюджета на 2022 год. Среднегодовой курс заложен в бюджет на уровне 28,6 грн/$. При этом на конец года ожидается курс на уровне 28,7 грн.

И этот курс снова может оказаться завышенным. Например, в бюджет-2021 закладывали курс на уровне 29 грн/$, но в начале доллар в Украине не стоит и 27 грн.

Такая ситуация влияет на доходы бюджета – казна получает меньше, чем рассчитывали, из-за снижения доходов экспортеров. Чем дешевле доллар, тем меньше они выручают за продажу товара в валюте.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара развернется в ноябре. Аналитики объясняют это локдауном, большими расходами на импорт энергоресурсов (в первую очередь газа) и продажей иностранцами украинских государственных ценных бумаг (ОВГЗ).