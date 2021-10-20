Заморозка зарплат, дорогой доллар и много долгов: в Раде проголосовали за "бюджет бедности" Шмыгаля

В Верховной Раде Украины утвердили в первом чтении за основу (но еще не в целом) проект госбюджета на 2022 года. Кабинет министров Дениса Шмыгаля прописал в документе повышение минимальной зарплаты всего на 3%. При этом только "официальный" рост цен прогнозируется на уровне на 6,2%, то есть украинцы очевидно станут беднее. Также в правительстве ждут доллара дороже 28 грн, но этот показатель может оказаться завышенным. Кроме того, в бюджет заложены огромные выплаты по госдолгу.

За принятие законопроекта о государственном бюджете (№ 6000) за основу в первом чтении проголосовали 264 народных депутатов (чтобы ознакомиться с результатами поименного голосования, доскрольте новость до конца). Об этом свидетельствует трансляция заседания на официальном канале Рады в YouTube.

После этого депутаты начали обсуждение поправок к документу. Когда их утвердят, проект поставят на голосование в первом чтении уже в целом.

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Перед первым чтением депутаты подали более 3000 предложений. По подсчетам профильного комитета парламента, учесть из них можно только половину. Кроме того, документ еще может существенно измениться ко второму чтению.

6700 грн – уровень минимальной зарплаты к концу года

Минималка вырастет за год на 3% (200 грн). Это один из самых низких показателей за последние годы. В результате такого скромного повышения достаток самых бедных украинцев будет падать (из-за роста цен), а разница между средней и минимальной зарплатой увеличится. Кстати, средняя зарплата в 2022 году (она не зависит от решения правительства), по прогнозам Кабмина, составит 15,2 тыс. грн.

"Зарплата бюджетников фактически будет заморожена. Это самая бедная часть работающего населения. Замораживание минимальной зарплаты создает проблемы в местных бюджетах. 40% застрахованных платят налоги с минимальной зарплаты, значит, фонд оплаты труда будет заморожен, а это источник наших местных бюджетов", – объяснял бывший министр соцполитики Андрей Рева.

203 грн – повышение прожиточного минимума

В проект заложено суммарное за год повышение прожиточного минимума всего на 203 грн. Для трудоспособных лиц прожиточный минимум планируют установить на таком уровне: с 1 января – 2481 грн (повышения с этой даты не будет, такой прожиточный минимум устанавливается с 1 декабря 2021 год); с 1 июля – 2600 грн (+119 грн); с 1 декабря – 2684 грн (+84 грн).

"Номинальный (средний) прожиточный минимум вырастет на 8,2%. Но реально прожиточный минимум вырастет только на 2%. Счетная палата неоднократно настаивала на необходимости изменить подходы к формированию размера прожиточного минимума. Ведь реальный прожиточный минимум, рассчитанный Минсоцполитики в 1,7 больше, чем заложен в проекте бюджета", – заявил перед голосованием за проект бюджета глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

Ранее в ВР заявляли: такого повышения недостаточно. Теоретически, показатель еще могут пересмотреть ко второму чтению проекта бюджета. Но если этого не произойдет, обеднеют не только бюджетники, но и получатели социальной помощи, размер который привязан к прожиточному минимуму.

28,6 грн/$ – среднегодовой курс доллара

При этом на конец года ожидается курс на уровне 28,7 грн. И этот курс снова может оказаться завышенным. Например, в бюджет-2021 закладывали курс на уровне 29 грн/$, но в октябре доллар в Украине не стоит и 27 грн.

Такая ситуация влияет на доходы бюджета – казна получает меньше, чем рассчитывали, из-за снижения доходов экспортеров. Чем дешевле доллар, тем меньше они выручают за продажу товара в валюте.

6,2% – рост потребительских цен

Кабмин считает, что украинцев не ждет ускорения инфляции. Но и в бюджет на 2021 год была заложена инфляция в 7,3%, а по факту рост цен уже оказался выше. По данным Госстата, в сентябре рост потребительских цен в Украине в годовом измерении уде ускорился до 11% с 10,2% в августе.

При этом инфляционные риски растут, например, рекордно повышаются цены на газ и другие энергоносители. Этот фактор влечет за собой повышение цен, но не был учтен при подготовке бюджета-2022.

159 грн – повышение минимальной пенсии

Минимальные пенсии в Украине увеличатся в июле на 93 грн – до 2027 грн. С 1 декабря добавят еще 66 грн (до 2093 грн). Общее повышение составит лишь 159 грн. Кроме того, на 1 марта Кабмин заложил индексацию пенсии (ее размер будет зависеть от роста зарплат и уровня инфляции, для каждого она будет индивидуальной).

По 12 300 грн с гражданина – на долги

В бюджет в целом закладываются 1,26 трлн грн доходов и 1,44 грн расходов. При этом на обслуживание и погашение долгов украинцы в 2022-м отдадут 574,7 млрд грн. Это по 12 300 с каждого украинца, если считать даже новорожденных (если не считать, будет еще больше). Из этой суммы только выплата процентов по долгу заберет 181,4 млрд грн. Эта сумма соизмерима с расходами на здравоохранение за целый год.

За год общий долг Украины увеличится на 188 млрд грн, подсчитал Пацкан. Это составит 4,3 тыс. грн на каждого гражданина: "Фактически каждый украинцев в конце 2022 года будет иметь 75 тыс. грн долга", – объяснил глава Счетной палаты.

Бюджетный кодекс предписывает:

первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября

второе чтение – до 20 ноября,

третье, если оно понадобится, – до 25 ноября;

крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

В этом году Кабмин утвердил проект госбюджета на 2022 год в крайний предусмотренный законом срок – 15 сентября – и сразу же направил документ в Верховную Раду. В Верховной Раде проект презентовали 21 сентября. Первое чтение провели 20 сентября, то есть тоже в последний допустимый по закону день.

Поименное голосование за проект бюджета-2022 в первом чтении за основу:

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что в проекте государственного бюджета на 2022 год расходы на льготы и субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложены на уровне 38,4 млрд грн. Этоменьше почти на 10 млрд, чем нужно в текущем году.