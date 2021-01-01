Украинцев после выходных ждет новый курс доллара: аналитик назвал стоимость

В Украине курс доллара в первую неделю 2021-го увеличится с 28,2 до 28,5 грн/$. Плавный рост может продолжится в течение всего года.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – спрогнозировал эксперт.

Отметим, среднегодовой курс доллара, по которому рассчитывается госбюджет-2021, составляет 29,1 грн. Это техническая величина, для перевода ожидаемых валютных поступлений и выплат в гривну. Ни НБУ, ни Кабмин не имеет обязательств довести курс именно до этого уровня, или поддерживать его на этом уровне. Фактический курс может быть как выше, так и ниже этой величины.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуаци