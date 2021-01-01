Українців після вихідних чекає новий курс долара: аналітик назвав вартість

В Україні курс долара в перший тиждень 2021-го збільшиться з 28,2 до 28,5 грн/$. Плавне зростання може продовжиться протягом всього року.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Цього тижня ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – спрогнозував експерт.

Відзначимо, середній річний курс долара, за яким розраховується держбюджет-2021, становить 29,1 грн. Це технічна величина, для переведення очікуваних валютних надходжень і виплат в гривню. Ані НБУ, ані Кабмін не має зобов'язань довести курс саме до цього рівня, або підтримувати його на цьому рівні. Фактичний курс може бути як вище, так і нижче цієї величини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.